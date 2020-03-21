İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da koronavirüs için yeni tedbirler: Yasaklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs için yeni tedbirler: Yasaklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 07:44 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 07:44
ABONE OL

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın imzaladığı yeni talimatname doğrultusunda, ülke genelinde tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatılırken, tüm açık hava etkinlikleri de yasaklandı.

Yeni talimatta, halka sadece evinin yakınında bireysel şekilde spor yapması öngörülürken, kişilerin arasına 1 metre mesafe koyması gerekliliği vurgulandı.

Bakan Speranza’nın talimatına göre, ikinci ya da yazlık evlere yapılan seyahatler de yasaklandı. Ülkede demir yolu ve göl kenarlarındaki gıda ve içecek satan büfeler de kapatıldı. Sadece otoyol, hastane ve havaalanlarındaki büfeler açık kalabilecek.

Söz konusu tedbirler 25 Mart’a kadar geçerli olacak, gerekirse bu tarih uzatılacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bazı uzmanlar 23 ile 28 Mart arasında virüsün yayıldığı kişi sayısının zirve yapmasını bekliyor.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, ülke genelinde serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı.

Koronavirüs dolayısıyla 4 bin 32 kişinin öldüğü ülkede, 37 bin 860 kişi tedavi görüyor.

Emeklilere müjde! Nisan ayından itibaren 1500 liraya çıkacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs ile ilgili sesli mesaj

Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

'Önlemler bir yıl devam etmeli'
'Önlemler bir yıl devam etmeli'

'Önlemler bir yıl devam etmeli'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.