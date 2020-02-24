İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1532
  • EURO
    6,6604
  • ALTIN
    333.321
  • BIST100
    113590
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Dünya

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi14:21 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:21

İtalya'da geçen hafta 17 kişide tespit edildiği açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

RIA'da yer alan habere göre, hayatını kaybeden son hastanın 80'li yaşlarında olduğu ve virüse yakalandığı esnada başka bir hastalıktan ötürü hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bundan saatler sonra 5. kişinin de öldüğü haberi geldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden diğer üç kişinin de yaşlılık kaynaklı çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördükleri biliniyordu.

Öte yandan, salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle Venedik Karnavalı da iptal edilmişti.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.