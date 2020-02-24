İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

24 Şubat 2020 Pazartesi14:21 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:21

İtalya'da geçen hafta 17 kişide tespit edildiği açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

RIA'da yer alan habere göre, hayatını kaybeden son hastanın 80'li yaşlarında olduğu ve virüse yakalandığı esnada başka bir hastalıktan ötürü hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bundan saatler sonra 5. kişinin de öldüğü haberi geldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden diğer üç kişinin de yaşlılık kaynaklı çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördükleri biliniyordu.

Öte yandan, salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle Venedik Karnavalı da iptal edilmişti.