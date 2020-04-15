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Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 19:06 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:28
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İtalya’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 645’e yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor. İtalya’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19’dan son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 21 bin 645’e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 667 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 165 bin 155’e yükseldiği açıklandı.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 38 bin 92’ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 3 bin 79 olarak açıklandı.

Korona virüs salgınında Avrupa’da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya’da alınan karantina önlemlerinin 3 Mayıs’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

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