İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağırlaştı

IHA 08 Aralık 2020 Salı 20:00 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 20:00

İtalya’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 634 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 61 bin 240’a yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 149 bin 232 test sonucunda 14 bin 842 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Testlerde pozitiflik oranının yüzde 9,9’a düştüğü kaydedilen açıklamada, son verilerle birlikte salgının başından bu yana korona virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 757 bin 394’e ulaştığı ifade edildi. 25 bin 497 kişinin daha iyileştiği ülkede, aktif Covid-19 vaka sayısı 737 bin 525’e geriledi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 634 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısının 61 bin 240’a yükseldiğini açıkladı.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise 11 gündür süren düşüş bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 37’sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 345’e düştüğünü duyurdu.