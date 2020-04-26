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Dünya

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 644'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 260 artarak, 26 bin 644'e yükseldi.

AA26 Nisan 2020 Pazar 19:02 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 19:33
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İki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısının hafta başında başlayan gerilemenin aksine bugün 256’lık artışla 106 bin 103’e ulaştığı bildirildi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 197 bin 675 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 1808'lik artışla 64 bin 928'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 260 daha artarak, 26 bin 644'e yükseldiği belirtildi. Ülkede bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 102 olan sayının bugün 93 düşüşle 2 bin 9’a gerilediği kaydedildi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 757 bin 659 test yapıldığı bildirildi.

- BAŞBAKAN CONTE'NİN "İKİNCİ AŞAMA"YI BUGÜN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Başbakan Giuseppe Conte’nin bu akşam düzenleyeceği basın toplantısıyla, daha önce "Virüsle birlikte yaşayacağımız dönem" olarak tanımladığı 4 Mayıs'ta başlayacağı belirtilen "ikinci aşama"nın detaylarını açıklaması bekleniyor.

Conte, bugün La Repubblica gazetesinde çıkan röportajında, inşaat ve imalat sektöründen başlamak üzere 4 Mayıs’ta yeniden açılış üstünde çalıştıklarını belirtmişti.

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