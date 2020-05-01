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Dünya

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 236'ya yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

IHA01 Mayıs 2020 Cuma 19:05 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 19:47
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İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 28 bin 236’ya yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 269 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 28 bin 236’ya yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 965 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 207 bin 428’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 78 bin 249’a yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 578 olarak açıklandı.

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