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Dünya

İtalya'da Kovid-19 ölümleri artıyor

İtalya'da açıklanan rakamlara göre son 24 saatte Kovid-19'dan 311 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 21:22 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 21:22
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 311 artarak 93 bin 356 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 710 bin 819'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 401 bin 413'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 311 artarak 93 bin 356'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 973 artışla 2 milyon 216 bin 50'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 935 bin 985 oldu. Aşılananların 1 milyon 276 bin 576'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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