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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 414 kişi öldü

İtalya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 414 artarak 77 bin 291 oldu.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 20:23 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 20:23
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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 20 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre 2 bin 343 artarak 571 bin 55'e çıktı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 16 artarak 2 bin 587’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 414 artışla 77 bin 291, iyileşenlerin sayısı 15 bin 659 artışla 1 milyon 572 bin 15 oldu.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılanan kişi sayısı bugün 326 bin 649 olarak güncellendi.

Öte yandan, İtalyan Eczacılık Ajansı (AIFA), Pfizer/Biontech aşısından sonra Moderna aşısına da onay verdi.

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