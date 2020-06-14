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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 34 bin 345'e yükseldi.

AA14 Haziran 2020 Pazar 19:19 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 19:19
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Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1211'lik düşüşle 26.274'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 236 bin 989'a ulaştı. Son 24 saatte 338 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1505'lik artışla 176 bin 370'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 44 daha artarak 34 bin 345'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 220 olan sayı, bugün 209'a geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 620 bin 718 test yapıldı.

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