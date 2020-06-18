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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 34 bin 514'e çıktı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 19:24 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:24
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Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 824'lük düşüşle 23 bin 101'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 159'a ulaştı.

Son 24 saatte 333 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1089'luk artışla 180 bin 544'e yükseldi.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 66 daha artarak 34 bin 514 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş ise haftalar sonra durdu. Dün 163 olan sayı, bugün 5 artarak 168'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 831 bin 562 test yapıldı.

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