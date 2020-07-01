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Dünya

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:45 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:45
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Ülkede 4 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 308 düşüşle 15 bin 255'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 760’a ulaştı. Son 24 saatte 187 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 469’luk artışla 190 bin 717'ye çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 445 bin 476 test yapıldı.

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