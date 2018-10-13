İtalya'da Lig'in ilçe merkezinin önünde bomba patladı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gece saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Alto-Adige Trentino bölgesinin Trento şehrinde bulunan Ala ilçesindeki Lig parti binasının önünde bomba patladı. Patlamada, binanın camları kırıldı. Ayrıca parti merkezinin önünde üzerinde “Rüzgar hala uğulduyor.” ifadeleri yer alan bir not bulundu.

Bölge seçim kampanyası çerçevesinde bugün kente gideceği belirtilen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin ziyaret kapsamında Ala’daki parti temsilciliğine de uğraması planlanıyordu.

Trento özerk ilinin yöneticisi Ugo Rossi, yaptığı açıklamada, polisin olayın faili olduğu öne sürülen iki kişinin kimliğini tespit ettiğini bildirdi. ?

- "Trentino’nun değişim isteğine şiddetle karşılık verdiler"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de Facebook hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bugün bölgeye ziyaret edecek Salvini, Lig merkezine saldırıyı "anarşistlerin" yaptığını öne sürdü.

Salvini, "Bazıları onlarca yıl sonra Trento’nun bile değişim istediğini anladı ve şiddetle karşılık verdiler. Ama bizim gülümsememizi ve düzgün insanların değişim isteğini durduramayacaklar. Bugün 13.30’dan itibaren (TSİ 14.30) Trento’da birçok belediyeyi ziyaret edeceğim ve akşam da herkesi kucaklamak için Ala’da olacağım." ifadelerini kullandı.

Alto-Adige Trentino bölgesi uzun zamandır muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Partinin (PD) bölgesel müttefiki SVP-PATT tarafından yönetiliyor.