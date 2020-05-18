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Dünya

İtalya'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başladı

İtalya'da hayatı normalleştirme sürecinin bugün başlayan üçüncü aşaması kapsamında restoranlar, barlar, kuaförler, müzeler ve güzellik merkezleri yeniden açılıyor.

IHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:45 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:54
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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da 4 Mayıs’ta kademeli olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında kısıtlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Bugün normalleşme sürecinin 3. aşamasının başladığı ülkede, mağazalar, restoranlar, barlar, kuaförler, güzellik salonları ve müzeler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılıyor. Bugün ayrıca, İtalyanlar yaşadıkları bölge içinde seyahat edebilecek.

Roma’da dondurma dükkanı sahibi Marco Ciampini yaptığı açıklamada, dükkanını açacağını ancak endişeli olduğunu söyledi. “Önceki zamanlara göre yüzde 60 daha az müşteri olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullanan Ciampini, üçüncü aşama kapsamında ulaşım faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla diğer bölgelerden Roma’ya müşteri gelebileceğini umduğunu belirtti.

İtalya’da son verilere göre korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 31 bin 908’e, toplam vaka sayısı ise 225 bin 435’e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 125 bin 176’ya yükselirken, durumu kritik olanların sayısı 762’ye düştü.

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