İtalya'da öğrenciler hükümeti protesto etti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin yaklaşık 50 şehrinde öğrenciler çeşitli gerekçelerle hükümeti protesto etti.

Başkent Roma'daki gösteride konuşan Ulusal Bilgi Ağı Koordinatörü Giacomo Cossu, "her gün yaşadıkları adaletsizliği ve sürdürülemez eğitim masraflarını" protesto etmek için sokağa çıktıklarını söyledi.

Hükümetin duyurduğu yeni bütçenin, öğrencilerin sorunlarını görmezden geldiğini dile getiren Cossu, "Hükümet taleplerimize cevap verene kadar güneyden kuzeye tüm okul ve üniversitelerde sürekli gerginlik ortamı devam edecek." dedi.

Ulusal Lise Öğrencileri Ağı Koordinatörü Giammarco Manfreda da hükümetin sürekli "değişimden" bahsettiğini ama "gerilemeden" başka bir şey yapmadığını kaydetti. Manfreda, her yıl 150 bin öğrencinin eğitim hayatını terk ettiğini de ifade etti.

Ulusal Üniversiteler Birliği Koordinatörü Enrico Gulluni ise "tekrar okul ve üniversitelere odaklanan bir ülke" fikri için mücadele etmek adına sokakta olduklarını söyledi.

Roma'da gösterinin yapıldığı bölgede trafikte aksamalar yaşandı.

- Torino'da Salvini ve Di Maio'nun kuklaları yakıldı

Torino'daki gösteride ise yüzlerce öğrenci sokağa çıkarak, "ırkçılık, eşitsizlik ve sahte değişim yönetimine karşı" protesto düzenledi.

Öğrenciler, üzerinde hükümetin ortakları aşırı sağcı Lig Partisi ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin liderleri olan başbakan yardımcıları İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun fotoğrafları bulunan kuklaları ateşe verdi. ?

Konuyla ilgili Facebook'taki hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Yardımcısı Salvini, şunları kaydetti:

"Sonra da nefret eken ben ve partim Lig oluyor. Sosyal merkezler ve bazı profesörler tarafından şımartılmış bu 'demokratik' öğrencilerin okulda daha fazla vatandaşlık eğitimine ve belki de ailelerinden daha fazla ilgi görmeye ihtiyaçları var. Belki o zaman şehrin meydanında Salvini veya bir başkasının kuklasını yakmanın ya da fotoğrafları sokak lambalarına asmanın iğrenç bir şey olduğunu anlayabilirler. Şimdilik kimlikleri belirlendi ve ihbar edildiler. Ama tabii onlar için her zaman her şey Salvini'nin suçu."