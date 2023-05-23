İtalya'da oy verme işlemi tamamlandı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile Milano Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 22.00'te (TSİ 23.00) son buldu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulaları mühürlendi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda üç günlük oy verme işleminin sonunda Roma Büyükelçilği'nde 1856, Milano Başkonsolosluğu'nda ise 8656 olmak üzere İtalya'da toplam 10 bin 512 seçmen oy kullandı.

Oy pusulaları yarın diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçiminin birinci turunda İtalya'da kayıtlı toplam 20 bin 148 seçmenden 10 bin 178'i Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'nda oy kullanmıştı.

Bu arada, Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta gerçekleştirilen oy verme işlemi sonrasında kullanılan 1603 oy pusulası bu akşam saatlerinde diplomatik kuryelerle Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.