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Dünya

İtalya'da petrol rafinerisinde şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

İtalya'daki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaşanan olayda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
İtalya'da petrol rafinerisinde şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Floransa yakınlarındaki Calenzano beldesinde bulunan ENI rafinerisinde sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın, Floransa kent merkezi dahil çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve olay yerinden siyah dumanların yükseldiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edilirken, Floransa'da Careggi başta olmak üzere büyük hastanelerde yoğun yaralı akışı olabileceği ihtimaline karşı acil durum statüsüne geçildiği ifade edildi.

Floransa Valiliğinden yapılan açıklamada, rafinerideki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Valilik, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada yetkililerin, çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinin camlarını açmaması çağrısı yaptığı belirtildi.

Patlamanın ardından, acil müdahale araçlarının ulaşımı için A1 otoyolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı, patlamanın yaşandığı rafineri yakınından geçen demir yollarındaki Floransa-Bologna, Floransa-Prato ve Floransa-Pistoia seferlerinin ihtiyaten durdurulduğu kaydedildi.

ENI'den yapılan açıklamada ise Calenzano'daki rafineride meydana gelen patlamanın bir yakıt deposunda çıkan yangından kaynaklandığı ifade edildi.

  • patlama
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  • İtalya rafineri

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