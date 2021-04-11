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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 746 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 bin 746 yeni vaka tespit edildi.

AA11 Nisan 2021 Pazar 18:50 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 18:50
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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 253 bin 100 testte 15 bin 746 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 769 bin 814'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 533 bin 5'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 585'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 331 artarak 114 bin 254'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 15 bin 486 artışla 3 milyon 122 bin 555'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 12 milyon 920 bin 208'e yükselirken, aşılananların 3 milyon 908 bin 326'sı ikinci dozu aldı.

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