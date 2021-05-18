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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 201 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 201 kişi yaşamını yitirdi.

AA18 Mayıs 2021 Salı 18:28 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 18:29
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Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 262 bin 864 testte 4 bin 452 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 315 bin 308, yoğun bakımdakilerin sayısı 1689 oldu.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 201 artarak 124 bin 497'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 831 artışla 3 milyon 727 bin 220'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 919 bin 253 oldu. Aşılananların 8 milyon 847 bin 529'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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