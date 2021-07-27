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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 4 bin 522 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 522 yeni vaka tespit edildi.

AA27 Temmuz 2021 Salı 19:47 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 19:48
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 241 bin 890 testte 4 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 325 bin 46'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 70 bin 310'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 189'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 artarak 127 bin 995'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 418 artışla 4 milyon 126 bin 741'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 66 milyon 123 bin 968 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 30 milyon 744 bin 856 oldu.

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