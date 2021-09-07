İtalya'da son 24 saatte 4 bin 720 yeni vaka tespit edildi

AA 7 Eylül 2021 Salı 20:53 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 20:53

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 318 bin 865 testte 4 bin 720 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 579 bin 502'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 133 bin 787 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71 artarak 129 bin 638'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 877 artışla 4 milyon 316 bin 77'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 578 bin 295 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 985 bin 162 oldu.