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Dünya

İtalya'da son 24 saatte 469 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 469 artarak 115 bin 557 oldu.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 20:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:16
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Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 334 bin 766 testte 16 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri vaka sayısı 3 milyon 809 bin 193'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 514 bin 660'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 490'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 469 artarak, 115 bin 557'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 251 artışla 3 milyon 178 bin 976'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, 13 milyon 715 bin 713 oldu. Aşılananların 4 milyon 91 bin 366'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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