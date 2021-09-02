İtalya'da son 24 saatte 6 bin 761 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 22:09 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 22:09

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 129 bin 352'ye yükseldi.



İtalya'da son 24 saatte yapılan 293 bin 67 testte 6 bin 761 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 553 bin 241'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 136 bin 898 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 372 artışla 4 milyon 286 bin 991'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 78 milyon 324 bin 456 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 38 milyon 176 bin 568 oldu.

- Draghi, Kovid-19 aşısının zorunlu hale gelmesine sıcak bakıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugün düzenlediği basın toplantısında, aşılama kampanyasının hızla ilerlediğini belirterek, "Eylül ayı sonuna doğru nüfusun yüzde 80'i aşılanacak. Şu anda yüzde 70'i aşılamasını tamamlamış durumda." dedi.

Draghi, gençler arasında da aşılama kampanyasına büyük ilgi olduğunu dile getirerek, İtalyanları aşı olmaya davet etti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile İtalyan İlaç Ajansının (AIFA) onay vermesi halinde 3. doz yapılması ile ayrıca aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Draghi, "Her iki soruya da evet." yanıtını verdi.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza da salgının şu anda stabil seyrettiğini, bunun aşı sayesinde olduğunu vurgulayarak, "Bu salgın dönemini kapatmak için aşı esas silahtır." dedi.