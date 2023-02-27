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Dünya

İtalya'da tekne battı: 59 mülteci hayatını kaybetti

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
İtalya'da tekne battı: 59 mülteci hayatını kaybetti
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Italyan Itfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabndan yaptg paylasmda, Crotone vilayetine bagl Steccato di Cutro beldesi acklarnda gocmenleri tasyan teknenin batmasnn ardndan baslatlan kurtarma operasyonuna devam edildigini belirterek, bolgedeki ekiplerin 59 gocmenin cansz bedenine ulastg bilgisini paylast.

Italyan basnna yansyan haberlerde, batan teknede bulunan Irakl, Suriyeli, Afgan ve Iranl gocmenlerin saysnn 250 oldugu kaydedildi.

Baz haberlerde gocmenlerin bulundugu teknedeki bir insan kacakcsnn da Italyan Mali Polisi ve jandarma ekiplerince gozaltna alndg belirtildi.

Aralarnda bebek ve cocuklarn da yer aldg olen duzensiz gocmenlerin saysnn 100'u bulmasndan endise edildigi belirtilen haberlerde, 60 kisinin kurtarldg ifade edildi.

Italya Cumhurbaskan Sergio Mattarella, yaptg acklamada, duzensiz gocmenlerin yasadg faciadan duydugu uzuntuyu dile getirerek, uluslararas topluma, gocmen aknnn temel nedenleri olan savaslar ve zulumleri ortadan kaldrmak icin guclu taahhutte bulunmas icin cagr yapt.

Mattarella ayrca Avrupa Birligi'ni, goc konusunu yonetmekte sorumluluk ustlenmeye cagrd.

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