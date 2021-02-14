İtalya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879'a ulaştı

AA 14 Şubat 2021 Pazar 22:34 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 22:34

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 205 bin 642 testte 11 bin 68 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre 1370 artarak 402 bin 783 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 221 artışla 93 bin 577'ye, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 469 artışla 2 milyon 225 bin 519'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 978 bin 284 oldu. Aşılananların 1 milyon 281 bin 49'unun ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

- KAYAK PİSTLERİNİN AÇILIŞI BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda kayak pistlerinin açılışını 5 Mart'a erteleyen yeni bir kararname imzaladı.

Karara tepki gösteren sektör temsilcileri ise geçen aralık ayından beri sezon açılışının, yayılmayı arttırabileceği gerekçesiyle sürekli ertelendiğini, bu son erteleme ile sezonun bittiğini savunarak, zararlarının telafisini istedi.

Bu arada, Sağlık Bakanı Speranza'nın danışmanı Prof. Walter Ricciardi ise Kovid-19 ile mücadele stratejisini değiştirerek, ülkede bütünüyle kapanmaya gidilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ricciardi, Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı ve öldürücü türünün, İsviçre'deki kayak pistlerine kadar ulaştığını ve vakaların arttığını kaydetti.