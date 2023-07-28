İtalya'da yılbaşından bu yana 73 binden fazla futbol sahasına denk alan yandı

Legambiente'nin uydu verilerine dayandırdığı hesaplarına göre, yılbaşından 27 Temmuz'a kadar olan dönemde, İtalya'da 51 bin 386 hektar olmak üzere 73 bin 408'den fazla futbol sahasına dek arazi yandı. Yangınlardan en çok etkilenen yer, Sicilya Adası oldu. Sicilya'da yanan arazi oranının ülkedeki genel toplamın yüzde 80'ine eşit olduğu kaydedildi.

Legambiente'nin açıklamasında, yangınların çoğunlukla kundaklamadan kaynaklandığı ve yangınlarda mafyanın eli olabileceği belirtilirken, hükümete de bu duruma acil müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Legambiente Başkanı Stefani Ciafani de orman yangını çıkaranlara yönelik cezaların kapsamının genişletilip ağırlaştırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Bu arada, kendisi de Palermolu olan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hafta başında orman yangınlarından etkilenen Palermo kenti yakınlarında zarar gören yerleri ziyaret etti.

Diğer yandan, İtalyan itfaiyesinin Twitter hesabındaki paylaşımlarında, Sicilya'nın doğusunda, Kalabriya ve Puglia bölgeleri ile kuzeydeki Imperia kenti yakınlarındaki ormanlık alanda irili ufaklı yangınların sürdüğü kaydedildi.

- Palermo yakınlarındaki yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Palermo kenti sırtlarındaki Bellolampo beldesinde, dün söndürülen yangının ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bellolampo'daki bazı ev ve araçların, yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Beldede yaşayan Claudio Meli, yanmış evinin önünde AA'ya yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki güncel durum bu gördüğünüz şekilde. Gerçek bir trajedi. Biz burada iki aileyiz. Burada hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet kurumları tarafından terk edilmiş durumdayız. Bu zararı tazmin etmek için çok sayıda talepte bulunsak da şimdi ödememiz gereken bedel bu. Herkes tarafından terk edildik." dedi.

Polis ve itfaiye erlerinin, ormanlık alandaki yangını söndürmeye çalıştıkları için vatandaşın yardım çağrılarına geç geldiğini savunan Meli, "Geldiklerinde de garibanlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı, yorgun ve mahvolmuş haldelerdi. Biz burada cehennem ateşini gördük. Gökten yağmur yağması gerekirken, ateş parçaları düştüğünü gördük. Bu gördüğünüz bana ve aileme kalan." diye konuştu.