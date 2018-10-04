İtalya'da Afrikalı göçmenlere ırkçı saldırıda bulunan Luca Traini, 12 yıl hapse çarptırıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 3 Şubat’ta aracından açtığı ateşle 6 Afrikalı göçmenin yaralanmasına neden olan Traini (29), çıkarıldığı mahkemece 12 yıl hapis cezasına ve davacılara tazminat ödemeye mahkum edildi.

Irkçı saldırgan Traini, hapis cezasını tamamladıktan sonra da üç yıl şartlı tahliye altında kalmaya devam edecek.

Karar açıklanmadan önce duruşmada söz alan Traini, bu saldırıyı yaptığı için pişman olduğunu öne sürdü. “Herhangi bir ırkçı nefret beslemediğini” iddia eden Traini, saldırıyı “uyuşturucu satıcılarına karşı adaleti sağlamak için” yaptığını savundu.

Traini, gerçekleştirdiği ırkçı saldırıda rastgele Afrikalı göçmenleri hedef alarak ateş açmıştı.

Traini’nin çarptırılabileceği en yüksek ceza 22 yıl olmasına rağmen Savcılık, “hafifletici şartlar” olduğunu öne sürerek saldırgan için 12 yıl hapis cezası talep etmişti.

Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.

Traini'nin ırkçı saldırısında yaşları 21 ile 33 arasında değişen biri kadın 6 kişi yaralanmıştı. Yaralıların kökeni Mali, Nijerya ve Gana olarak açıklanmıştı.

Traini'nin annesinin evinde arama yapan polis, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli kitabı, üzerinde "Kelt haçı" bulunan bir bayrak ile aşırı sağa ilişkin diğer bazı yayınlar ele geçirmişti.

Irkçı saldırıyı gerçekleştiren Traini'nin daha önce, şu an hükümetin ortaklarından olan aşırı sağ görüşlü Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıkmıştı. Partinin seçim bildirisinde "Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanların kontrol edilmesi" şeklinde bir başlık da yer alıyordu.