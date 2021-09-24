İtalya'daki koronavirüs rakamları açıklandı

AA 24 Eylül 2021 Cuma 23:11 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 23:11

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 277 bin 508 testte 3 bin 797 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 653 bin 696'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 103 bin 556'ya geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 130 bin 603'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 5 bin 265 artışla 4 milyon 419 bin 537'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 83 milyon 599 bin 313 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 759 bin 921 oldu.