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Dünya

İtalya'dan ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Kim kazanırsa kazansın iyi ilişkiler yürüteceğiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçimlere sayılı günler kala ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından, bir sonraki ABD başkanı kim olursa olsun Roma'nın Washington ile iyi ilişkiler yürüteceğini söyledi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
İtalya'dan ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Kim kazanırsa kazansın iyi ilişkiler yürüteceğiz
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, kamu yayıncısı RAI'ye yaptığı değerlendirmede, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle iyi ilişkiler yürütmüş olduklarını, şu anda Biden yönetimiyle de iyi çalıştıklarını ifade etti.

ABD'yi "yakın dost" olarak değerlendiren Tajani, "Bir sonraki başkan kim olursa olsun, Trump ya da Kamala Harris, ikisiyle de iyi ilişkiler yürüteceğiz." dedi.

AB SEÇİMLERİ

Tajani, Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevine ikinci kez seçilmesinde İtalyan partilerinin farklı oylar kullanmasının hükümet üzerinde bir etkisi olmayacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinde, partilerin AB kapsamında farklı kararlar alması nedeniyle koalisyonun sarsılmayacağını ifade eden Tajani, bu farklılıkların, iktidardaki çoğunluğu ya da hükümetin faaliyetlerini etkilemediğinin altını çizdi.

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