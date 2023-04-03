İtalya'dan Batı Balkanlar itirafı: AB tarafın gecikmeler oldu

Tajani'nin Roma'da ev sahipliği yaptığı toplantıya AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB Dönem Başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka katıldı.

Toplantının sabah ve öğleden sonraki oturumlarında Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyon süreci, işbirliğini geliştirme ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Bakanların toplantısında video mesaj gönderen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Batı Balkanlar, bizim ulusumuz için her zaman stratejik öneme sahiptir ve bu hükümet, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan İtalya'yı daha fazla bölgeye götürme amacındadır. Batı Balkanlar'ın, Avrupa'ya entegrasyonu mevcut uluslararası bağlamda, hibrit ve siber tehditler altındaki Avrupa'nın güvenliğine ve bölgenin istikrarına yönelik stratejik bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de basın toplantısı düzenleyerek zirveye dair açıklamalarda bulundu.

Tajani, bugünkü toplantılarında, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa'ya entegrasyonundan düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadeleye, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, Sırbistan ile Kosova arasında ilişkilerin istikrara kavuşturulması, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi önemli konuları ele aldıklarını aktardı.

İtalya olarak, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımını mümkün olduğunca çabuklaştırma iradesini yinelediklerini belirten Tajani, "Avrupa tarafından da bu süreçte bazı gecikmelerin olduğu doğrudur. Şimdi kaybedilen bu zamanı telafi etmek gerekiyor." dedi.

Bugünkü görüşmelerden memnun olduğunu ifade eden Tajani, hükümetleriyle Batı Balkanlar'ın Avrupa entegrasyon sürecinin yeniden öncelikli temalardan biri haline geldiğini söyledi.

Antonio Tajani, Başbakan Meloni'nin de bugün Verona kentinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştüğünü dile getirerek, "Bu görüşmeler, İtalya'nın bölgenin Avrupa'ya entegrasyonuna kendini ne kadar adadığını gösteriyor." dedi.

Tajani, bölge ülkeleriyle hem ikili hem de toplu halde başka zirveler de yapacakları bilgisini paylaşarak, yıl bitmeden bugünkü gibi bir başka zirve daha düzenleyeceklerini ve bugünden o güne geldikleri noktayı değerlendireceklerini ifade etti.

- FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYE OLMASI

Finlandiya'nın yarın resmen NATO üyesi olacağı anımsatılan ve görüşleri sorulan Tajani, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi bir hataydı. Komşu olarak yanınızda böyle saldırgan bir Rusya'nın bulunmasının verdiği endişe doğal olarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya bağımsızlıklarını ve güvenliklerini koruyabilecek bir siyasi ve askeri güç gözüyle bakmasını sağladı. Kimse 5. maddenin (NATO Anlaşması) devreye girmesini istemiyor. Hepimiz barıştan yanayız. Adalet olmadan barış da olmaz." yorumunu yaptı.