İtalya'dan Berlin Konferansı değerlendirmesi

AA 19.01.2020 23:33 - Güncelleme: 19.01.2020 23:33

Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından, İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Conte, "Konferans biraz önce bitti. Sonuçlarından memnun olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü her durumda ileriye doğru adımlar attık. Üzerinde anlaşılan 55 madde var. Bunlar arasında ateşkes, silah ambargosu, iyi tanımlanmış bir siyasi süreç, aynı şekilde ortak askeri komite üyeleri de belirlendi ki ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemleyecekler. Kaydettiğimiz önemli adımlar var." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in konferansta masaya oturmadığını, dolayısıyla söz konusu 55 maddeye resmen katılmadıklarını belirten Conte, "Ama sürekli olarak bilgilendiriliyorlar. Onların da ateşkese devam edeceklerine eminiz." dedi.

Conte, konferansta ülkesinin, Libya'da barışın korunması hususunda ilk sırada görev alabileceğini de resmen açıkladığını, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden geçmesi durumunda görev tanımını yapabileceklerini de söyledi.

İtalya’nın bugünkü sonuca ulaşmak için çok çalıştığını belirten Başbakan Conte, 55 noktanın ileriye dönük adımlar öngördüğünü ve halen yoğun biçimde çalışılması gereken şeyler olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Di Maio da "Bugün ulaşılan sonuç önemlidir. Bugün masaya oturanların hepsinin Libya’da büyük nüfuzu var. Eğer herkes bu 55 madde üzerinde mutabıksa ki öyle görünüyor, o zaman bu, Libya halkının ve tüm Akdeniz’in geleceğine yönelik iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, konferansın bitiminin hemen ardından Conte, Twitter hesabından "Nihayet Libya için ortak askeri komisyon üyeleri belirlendi. Böyle devam." şeklinde paylaşımda bulundu.