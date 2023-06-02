İtalya'dan göçmenleri kurtaran STK gemilerine engel!

Ülkede "STK yasası" olarak bilinen ve STK gemilerinin Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilen; ocak ayında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararname çerçevesinde iki STK gemisi İtalyan limanlarında gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kurtarma operasyonu yapan "Sea Eye 4" ve "Mare Go" isimli STK gemilerinin Ortona ve Lampedusa limanlarında idari gözetimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sea Eye 4" gemisinin ilk olarak Akdeniz'in Libya arama-kurtarma bölgesinde 17'yi kişiyi kurtardığı, ardından yasaya göre bu kişileri en kısa sürede kendisine tahsis edilen Ortona Limanı'na tahliye etmesi gerekirken 32 kişinin kurtarıldığı ikinci bir operasyonu icra etmesi nedeniyle gözetim altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Mare Go" isimli geminin de dün gece 37 göçmeni kurtardıktan sonra, ilgili İtalyan makamlarının güvenli liman olarak kendisine tahsis ettiği Trapani Limanı'na gitmek yerine Lampedusa'ya gelmesi sebebiyle geçici süreliğine alıkonulduğu ifade edildi.

"Mare Go" gemisinin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, İtalya'ya tepki gösterildi. Kendilerine kurtarma operasyonu yapılan yerden 32 saat uzaklıkta bir liman tayin edilmesinin "mantıksız" olduğu, gösterilen limana gitmedikleri için 20 günlük durdurma aldıkları ifade edildi.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşından beri kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe koyduğu ve şubat ayında yasalaştırdığı "STK yasası" olarak bilinen düzenleme, kurtarma operasyonu yapan STK gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırdığı gerekçesiyle ilgili çevrelerin tepkisini çekiyor. Söz konusu yasa, STK gemilerinin denizdeki ilk kurtarma operasyonlarının ardından başka operasyon yapmadan İtalya'nın tahsis edeceği güvenli limana tahliye edilmesini öngörüyor.

ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU



Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.