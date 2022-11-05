İtalya'dan göçmenleri kurtaran STK gemisinin limanlarına yanaşmaması için ilk karar

Başbakan Meloni başkanlığında akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, düzensiz göçle mücadele, asayiş, Ukrayna'ya destek ve yüksek enerji faturalarına karşı tedbirleri ele aldı.

Akdeniz'de halihazırda bazı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı kurtarma operasyonlarını ve düzensiz göç sorununu ele aldıklarını anlatan Meloni, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bu konuda hükümetinin kararlılığını basına yansıtmasının doğru olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuk olduğuna inandığımız şeyi uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Meloni ile basın toplantısına katılan Piantedosi ise Savunma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla imzaladıkları ilk üçlü bakanlar kararnamesiyle, Almanya bayraklı "Humanity 1" isimli 180 kadar düzensiz göçmeni kurtaran geminin, zorla karasularına girmesi sebebiyle Katanya Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verdiklerini ifade etti.

Piantedosi, gemideki hamile kadınlar, küçük çocuklu kadınlar ve ateşli hastalığı olan insanların inmesini sağlayacaklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı, insani ihtiyaçlara saygı duyduklarını ancak kontroller sonucunda gemide kalması gereken insanların güvertede kalacağını ve karaya inmeden uluslararası sulara geri döneceklerini söyledi.

Piantedosi, STK gemilerinin sadece acil durum ve yardım için İtalyan sularında olabileceğini belirtirken, "Göçmenlere yardım eden sivil toplum kuruluşlarının gemileri hakkında, bunun bayrak ülkelerle paylaşılması gereken bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ayrıca, ülkede tartışma konusu olan ve bir mekan "işgal" edilerek 50'den fazla kişinin katıldığı "izinsiz yapılan partileri" suç sayan düzenlemeyi savunan Meloni, "Biz daha fazla muz cumhuriyeti değiliz. İtalya'da bu dönem bitti. Bir şeyler yapılacaksa, İtalyan devletinin kurallarına ve yasalarına saygı duyularak yapılabilir." yorumunu yaptı.

Ukrayna'ya silah yardımlarının devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Meloni, İtalya'nın uluslararası alandaki taahhütlerine bağlı olduğunu belirterek, Ukrayna'nın davasını desteklemek üzerine iktidar içinde herhangi bir sorun görmediğini söyledi.

- YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ İÇİN KAYNAK AYRILDI

Bakanlar Kurulunda yüksek enerji faturalarına ilişkin de bazı kararlar alındı.

Başbakan Meloni, gelecek haftadan başlamak üzere yaklaşık 9,5 milyar avroluk bir kaynak tahsis edeceklerini dile getirerek, "2023 için de 22-23 milyar avroluk kaynağı daha, toplamda 30 milyarın üzerinde enerji konusunu ele almak üzere serbest bırakıyoruz." dedi.

Bakanlar Kurulu, İtalya'nın enerjide dışa bağımlılığını azaltma faaliyetleri kapsamında, Adriyatik Denizi'nden gaz çıkarmayı arttırmaya yönelik bazı kolaylıklar öngören düzenlemelerin halihazırda parlamentonun incelemekte olduğu kararnameye eklenmesini de kararlaştırdı.

Bu arada, basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti de resesyon riskinin Avrupa'da büyüdüğüne dikkati çekerek, bunun İtalyan ekonomisine dokunabileceğini söyledi.

Diğer yandan, İtalya'nın en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, Başbakan Meloni'nin yüksek enerji faturalarıyla mücadele için açıkladığı 2023 sonuna dek 30 milyar avronun üzerindeki kaynağın bu soruna karşı yeterli bir meblağ olmadığını savundu.