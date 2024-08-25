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Dünya

İtalya'dan İran'a çağrı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den gerginliği azaltmak ve Kahire görüşmelerini kolaylaştırmak için Lübnan ve Kızıldeniz'de tansiyonu düşürmeye katkı sağlamasını talep ettiğini belirtti.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 16:41 - Güncelleme:
İtalya'dan İran'a çağrı
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Tajani, X platformundan yaptığı paylaşımda, Erakçi ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Antonio Tajani, "Kendisinden, gerginlikleri azaltmak ve Kahire görüşmelerini kolaylaştırmak için Lübnan ve Kızıldeniz'de tansiyonu düşürmeye katkı sağlamasını talep ettim. Gazze'de ateşkes, Orta Doğu'da barışı sağlamak için temel bir adım olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, 12 Ağustos'ta o dönemki İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 8 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede gerilimin tırmanmasından kaçınılması ve diyalog yolunun yeniden açılması çağrısında bulunmuştu.

  • Antonio Tajani
  • İran
  • Kahire görüşmeleri

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