İtalya'dan Kahovka Barajı açıklaması: Bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, binlerce insanı riske atan ve ekolojik bir felakete yol açan ve halihazırda devam eden acil durumu daha da ağırlaştıran Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınıyor. Zaporijya nükleer santralinin güvenliği üzerindeki olası sonuçlarıyla ilgili olarak da gelişmeleri azami dikkat ve endişeyle takip ediyorum. Ukraynalı dostlarımızın ve bu son acımasız saldırıdan etkilenen sivillerin yanındayız." dedi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanarak yıkıldığı duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rus ordusunu sorumlu tutmuştu.