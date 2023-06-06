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Dünya

İtalya'dan Kahovka Barajı açıklaması: Bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanması hakkında yaptığı açıklamada, 'İtalya, binlerce insanı riske atan ve ekolojik bir felakete yol açan ve halihazırda devam eden acil durumu daha da ağırlaştıran Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınıyor.' ifadelerini kullandı.

AA6 Haziran 2023 Salı 19:34 - Güncelleme:
İtalya'dan Kahovka Barajı açıklaması: Bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz
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Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, binlerce insanı riske atan ve ekolojik bir felakete yol açan ve halihazırda devam eden acil durumu daha da ağırlaştıran Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınıyor. Zaporijya nükleer santralinin güvenliği üzerindeki olası sonuçlarıyla ilgili olarak da gelişmeleri azami dikkat ve endişeyle takip ediyorum. Ukraynalı dostlarımızın ve bu son acımasız saldırıdan etkilenen sivillerin yanındayız." dedi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanarak yıkıldığı duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rus ordusunu sorumlu tutmuştu.

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