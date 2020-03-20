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Dünya

İtalya'dan kötü haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı virüsün merkezi Çin'i geçti.

DHA20 Mart 2020 Cuma 13:36 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:36
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Çin’in Vuhan kentinde koronavirüse bağlı olarak 3 bin 253 kişi hayatını kaybederken İtalya’da ölenlerin sayısı 3 bin 405’e ulaştı. İtalya’da görev yapan sağlık çalışanları gösterdikleri tüm çabaya rağmen bunun ‘yeterli olmadığını’ belirtti.

İngiliz medyasındaki haberlerde, İtalya’nın Bergamo bölgesinde bulunan Papa Giovanni XXII Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının yoğun solunum desteği altındaki hastalara yardım etmek için çaba gösterdiği görüldü. Hastanede çalışan Dr. Lorenzo Grazioli, Sky News’e yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç bu kadar stresli hissetmedim" dedi.

Ülkede virüs sebebiyle en çok ölümün yaşandığı belirtilen Bergamo’da mezarlıkların dolmasıyla ordu devreye girerek cansız bedenleri askeri araçlarla başka bölgelere taşıdı.

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