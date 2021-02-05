İtalya'dan Libya geçici hükümet yorumu

AA 05 Şubat 2021 Cuma 23:37 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 23:37

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesinin memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün Cenevre'de bir araya gelen LSDF'nin 75 delegesinin başkanlık konseyi başkanı, iki başkan yardımcısı ve başbakanı belirlediği oylama sonucunu memnuniyetle karşıladı. Libyalıların başını çektiği süreç sonunda seçilen adaylarla Libyalıları kutluyoruz. 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler göz önüne alındığında, üniter ve kapsayıcı geçici yürütme otoritesinin belirlenmesi, Libya'nın istikrarı ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi bakımından önemli bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın, tüm Libyalı ve uluslararası aktörleri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libya halkının birincil çıkarı çerçevesinde, Libya'nın egemenliği ve birliği ile ülkenin refahını teşvik etmek için çalışmaya devam etmeye davet ettiği belirtildi.

LSDF bünyesinde kaydedilen ilerlemenin, birbiriyle bağlantılı güvenlik, ekonomi ve insan haklarına saygılı biçimde ve Berlin Süreci kapsamında, Libyalılar arasındaki iş birliğinin ilerlemesine katkıda bulunabileceğine güvenildiği ifade edildi.

İtalya'nın Libya'nın geleceği için atılan bu önemli adımda Libyalıların yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Başkanlık Konseyi'nin kurulması ve tam kapsamlı olmasını umduğumuz Ulusal Birlik Hükümeti perspektifinde, 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması ve tüm yabancı savaşçılar ile paralı askerlerin çekilmesi için belirleyici olan yeni bir siyasi aşama başlıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın BM Libya Destek Misyonuna (UNSMIL) desteği yinelendi.

- Malta'dan da açıklama geldi

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo da Twitter hesabındaki paylaşımında, Libya'nın geçiş hükümeti seçiminin sonucunu not ettiklerini belirtti.

Bartolo, "Barışçıl ve müreffeh bir Libya'da, Libyalıların yönettiği ve ortak yararlarına olan birleşik bir Libya'ya yönelik iyi dileklerde bulunuyorum. Libya ve Malta'nın karşılıklı yararı için sizinle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi belirlenmiş, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.