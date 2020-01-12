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Dünya

İtalya'dan Libya'daki ateşkese ilişkin açıklama

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin ateşkesi kabul etmesini, siyasi çözüme yönelik atılmış ilk adım olarak nitelerken, bu yolda daha çok adım atılması gerektiğini belirtti.

AA12.01.2020  09:26 - Güncelleme: 12.01.2020  09:26

Başbakan Conte, darbeci lider Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik, ülkenin yerel saatiyle 00.00'da, Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etmesini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Son günlerde Libya konusunda diplomasi trafiğini yoğunlaştıran Başbakan Conte, "Hafter güçleri ateşkesi kabul etti. Bu, siyasi çözüm arayışında ilk adım. Hala bu konuda katedilmesi gereken çok yol var ama yön doğru." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Conte, bugün Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Roma'da görüşürken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı. Conte, çarşamba günü de darbeci lider Hafter'i Roma'da ağırlamıştı.

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