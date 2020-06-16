İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,846
  • EURO
    7,7181
  • ALTIN
    380.504
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı
Dünya

İtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlar için 'bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması' çağrısında bulundu.

AA16 Haziran 2020 Salı 23:11 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 23:14
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, Terhune bölgesindeki çok sayıda toplu mezarın bulunmasından ötürü dehşete düştüğünü belirtiyor." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) konuya ilişkin açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya, sorumluların belirlenmesi ve cezalandırılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor. İtalya, Libya'daki çatışmaya karışan tüm tarafları 'insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı duymaya' çağırıyor."

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

Eğitimini Japonya'da aldı... Siparişlere yetişemiyor!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.