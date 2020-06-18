İtalya'dan Mısır'a mektup: Regeni'nin ölümünü aydınlatın

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:59

Bakan Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke ilişkilerinde son yıllarda zaman zaman tansiyonu yükselten "Regeni" meselesi olarak da adlandırılan cinayete değinerek, şunları kaydetti:

"Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’ye Giulio Regeni hadisesine etkili bir dönüş işaretinin olması gerektiğini belirttim. Giulio’nun ölümünün kesin olarak aydınlatılması gerekiyor çünkü artık bekleme zamanı sona erdi."

İtalyan ve Mısırlı yargıçların bu konuya ilişkin 1 Temmuz'da bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunun altını çizen Di Maio, "Bu temasın somut ilerlemeler sağlayacağına güveniyorum. Giulio Regeni’nin ölümündeki gölgeler hepimiz için açık bir yara anlamına geliyor. Bunun da en kısa zamanda iyileşmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Regeni ailesinin acısını anladığını ve onların bu konuya bir yanıt isteme hakları olduğunu ifade eden Di Maio, "Bugüne kadar bu cevapların gelmemiş olması kabul edilemez. Bu süreci hızlandırmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Sinerji içinde, büyük gayretle Giulio Regeni’nin ölümü hakkında gerçeği elde etmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- MEKTUP BASINDA GENİŞ YER BULDU



İtalyan basınında, Di Maio’nun Mısırlı mevkidaşına gönderdiği mektup geniş yer buldu. Mektubun, iktidar ortağı Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti’nin Regeni hadisesine yönelik çağrısı ve Başbakan Giuseppe Conte’nin Regeni Cinayeti’ni Araştırma Komisyonu’na bilgi vermesinden önce geldiğine dikkat çekildi.

La Repubblica’da çıkan bir yazıda da Roma ile Kahire arasında son dönemde Regeni cinayetine yönelik temasların sıklaştığı bu sırada, Bolonya Üniversitesinde eğitimini sürdürürken yargısız 131 gündür cezaevinde tutulan Mısırlı öğrenci Patrick Zaki'nin serbest bırakılmasının İtalyan yetkililerce gündeme getirilmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi.

Regeni hadisesi, son olarak İtalyan hükümetinin, İtalyan donanması için yapılmış 2 adet "Fremm" sınıfı fırkateynin, yaklaşık 1,2 milyar avro karşılığında Mısır’a satışına onay vermesi nedeniyle geçen hafta yeniden gündem gelmişti.

Regeni’nin annesi Paola ve Claudio Regeni, bu satış anlaşmasıyla İtalyan hükümetinin kendilerine ihanet ettiğini ifade etmişti.

Başbakan Conte'nin bu konu özelinde bu akşam parlamentonun araştırma komisyonuna acil gündemle bilgi vermesi bekleniyor.

- REGENİ HADİSESİ



İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.

Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

İtalyan savcılar, aralık ayında İtalyan parlamentosuna verdikleri bilgide, Regeni'nin günlerce işkence gördükten sonra hayatını kaybettiğini belirtmiş ve Mısır makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.



