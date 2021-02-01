İtalya'dan, Myanmar'daki olaylara kınama

AA 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:32 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:32

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Myanmar'daki gözaltına alma dalgasını sert şekilde kınıyor ve Aung San Suu Çii ile tüm siyasi liderlerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Halkın iradesi son seçimlerde net şekilde ortaya çıktı ve buna saygı gösterilmesi gerekiyor. Demokratik geçiş sürecinin bu ani kesintisinden endişe duyuyoruz ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının garanti edilmesini talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.