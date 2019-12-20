İtalya’dan Serrac’a Türkiye baskısı

20.12.2019 02:22 - Güncelleme: 20.12.2019 02:22

Hafta başında Trablus’a giderek Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz Serrac ile bir araya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun skandal bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

AB DÜŞMANLIKTA BİRLEŞTİ

La Stampa gazetesinin haberine göre, Di Maio Serrac’dan Türkiye ile askeri iş birliğini dondurmasını istedi. Haberde Di Maido’nun UMH yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde net bir tavır sergilediği ve Türkiye’nin askeri müdahalede bulunmaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Gazete, Türkiye’nin olası askeri müdahalesinin, Libya krizi ile ilgili farklı tutumlar sergilemelerine rağmen Roma, Paris ve Berlin arasında ‘ortak bir endişe’ teşkil ettiğini belirtti. Gazetesi, Di Maio’nun ziyaretinin gerekçesini ‘Türkiye’nin muhtemel askeri müdahalesini önlemek’ ve ‘UMH liderliğine, Ankara ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik mutabakat muhtırasını sonlandırma çağrısında bulunmak’ olarak açıkladı.