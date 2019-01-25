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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Almanya ve Fransa bizimle alay ediyor

Almanya ve Fransa arasında imzalanan Almanya'nın BMGK'ya daimi üye olma anlaşmasının yıl dönünümde taraflar yenib ir iş birliği anlaşması imzalamasına İtalya'dan sert tepki geldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle suçladı

  • star.com.tr
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Almanya ve Fransa'nın 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın temelinde iki ülke arasındaki politik, kültürel ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir anlaşma imzaladı.
 
Avrupa Birliği üyesi iki ülkenin Alman-Fransız diplomisine öncelik vermesi İtalya tarafından sert tepkiyle karşılandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ''İki ülke de sadece ulusal çıkarlarını düşünüyor. Bizimle alay ediyorlar. Sadece kendi uluslarının çıkarlarını düşünüyorlar'' dedi. 
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız işbirliği anlaşmasına imza atmıştı. 
 
Dün Davos zirvesinde konuşan, Hollanda Başbakanı Rutte de, ''İtalya'nın bütçesini gördük fakat Avrupa Birliği Komisyonu İtalya'ya karşı bu konuda harekete geçmiyor'' dedi. 
 

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