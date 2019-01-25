İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Almanya ve Fransa bizimle alay ediyor

Almanya ve Fransa'nın 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın temelinde iki ülke arasındaki politik, kültürel ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği üyesi iki ülkenin Alman-Fransız diplomisine öncelik vermesi İtalya tarafından sert tepkiyle karşılandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ''İki ülke de sadece ulusal çıkarlarını düşünüyor. Bizimle alay ediyorlar. Sadece kendi uluslarının çıkarlarını düşünüyorlar'' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız işbirliği anlaşmasına imza atmıştı.