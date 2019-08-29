İtalya'dan STK gemisindeki kadın ve çocuk göçmenlere tahliye izni

Akdeniz'de dün 100 kadar düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) Mediterranea Saving Humans'a ait "Mare Jonio" gemisindeki kadın, çocuk ve hasta göçmenlerin tahliye edilerek İtalya'ya giriş yapmasına izin verildi.

İtalya'nın göçmen karşıtı aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin öncülüğünde Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli'nin imzaladığı üçlü kararnameyle, dün İtalyan kara sularına girmesi yasaklanan Mare Jonio gemisindeki bazı göçmenlere bugün tahliye izni çıktı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, kadın, çocuk ve sağlık problemleri bulunan göçmenlerin gemiden tahliye edilerek İtalya'ya getirilmesine izin verildiği bildirildi.

Mediterranea Saving Humans ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lampedusa Adası'nın 13 mil güneyinde bekleyişlerinin sürdüğünü ve denizde dalga boyunun iki metreye kadar çıkması sebebiyle bazı göçmenlerin kendilerini iyi hissetmediğini belirtti.

İtalyan STK, Lampedusa Liman Komutanlığından limana giriş izni istediklerini ve yanıt beklediklerini aktardı.

Mare Jonio gemisi, dün sabah saatlerinde Libya açıklarında aralarında 8'i hamile 26 kadın ve 22 çocuğun da bulunduğu 100 kadar düzensiz göçmeni, batmak üzere olan bottan kurtarmış ve göçmenleri güvenli bir limana taşımak için yönünü kuzeydeki İtalya'ya çevirmişti.

İtalya da söz konusu geminin kara sularına girişini gece yasaklamıştı.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN VE STK SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İSPANYOL STK'NIN GEMİSİ 19 GÜN DENİZDE BEKLEMİŞTİ

Son olarak İspanyol STK Proactiva Open Arms, ay başında 160 kadar göçmen kurtarmış, hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde beklemişti.

Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.

Open Arms ile hemen hemen aynı dönemde Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi de kurtardığı 356 göçmenle 2 hafta açık denizde kalmıştı.

Malta, Ocean Viking'e, kurtardığı göçmenlerin diğer AB ülkeleri arasında dağıtılması koşuluyla AB'den gelen taahhüt doğrultusunda limanını açmıştı.