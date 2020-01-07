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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor

İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı, ikili ilişkiler, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını açıkladı.

07.01.2020  16:10 - Güncelleme: 07.01.2020  16:19

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, 7 Ocak 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Geçtiğimiz Eylül ayında görevine başlayan Bakan Luigi Di Maio’nun ülkemize gerçekleştireceği bu ilk ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

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