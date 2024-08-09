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Dünya

İtalya'dan Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısına tepki! 'Hiçbir ülke, başka bir ülkeyi işgal etmemeli'

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırının, barışa giden yolda ön koşul olan ateşkes olasılığını daha da uzaklaştıracağını söyledi. Bakan Crosetto, 'Hiçbir ülke, başka bir ülkeyi işgal etmemeli ve bu durumda da bu çizgiyi korumalıyız' açıklamasında bulundu.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 17:38 - Güncelleme:
İtalya'dan Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısına tepki! 'Hiçbir ülke, başka bir ülkeyi işgal etmemeli'
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İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen ve zaman zaman koalisyon ortakları arasında Ukrayna'ya silah göndermeyle alakalı tartışmalar yaşansa da Rusya-Ukrayna Savaşında Kiev'i desteklemekten yana tavrını sürdüren Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının savunma bakanı Crosetto, "Radio Anchio" isimli bir İtalyan radyo kanalına, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırısını değerlendirdi.

"ÇİZGİYİ KORUMALIYIZ"

Crosetto, "Hiçbir ülke, başka bir ülkeyi işgal etmemeli ve bu durumda da bu çizgiyi korumalıyız. Amacımız, Rus saldırısının sona ermesi ve uluslararası hukuk kurallarının yeniden tesis edilmesi gerektiğini söylemektir, çatışmanın daha da şiddetlenmesini ve Rusya topraklarına yayılmasını görmek değil. Bu, Rusya'nın Ukrayna cephesinde daha da kötüleşmesine neden olacak ve dolayısıyla bir barış yolu için ön koşul olan ateşkes olasılığını giderek daha da uzaklaştıracak." diye konuştu.

İTALYA, UKRAYNA'YA SALDIRI SİLAHI TEMİN ETTİ Mİ?

İtalya'nın Kiev'e saldırı silahı tedarik etmediğine işaret eden Crosetto, "Tedarik ettiğimiz silahlar, sadece savunma maksatlı kullanılabiliyor, başka amaçlarla kullanılamaz. Dolayısıyla Rusya topraklarına saldırı amacıyla kullanılma olasılıkları yok." dedi.

Crosetto, barışa ulaşmak istiyorlarsa savaşı körükleyecek etkileri teşvik etmemeleri gerektiğini de söyledi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta girerek başlattığı tam kapsamlı saldırı nedeniyle savaşta yeni bir cephe açılmıştı.

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