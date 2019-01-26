İtalyan Alpleri'ndeki uçak ve helikopter kazası: 7 ölü İtalyan Alpleri'ndeki kazada ağır yaralı olarak kurtulan 2 kişiden biri olan uçağın Fransız pilotu hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, ölü sayısı ise 7'ye yükseldi.