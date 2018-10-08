İtalyan bakandan Almanya'ya göçmen tehdidi: Tüm havalimanlarını kapatırız
İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Almanya'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişileri tarifeli uçak seferleri ile İtalya'ya yollaması durumunda ülkedeki tüm havalimanlarını kapatacağını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Salvini, Berlin ya da Brüksel'deki düzinelerce göçmeni izinsiz uçuşlarla İtalya'ya göndermeleri durumunda, çalışır durumda bir havalimanının olmayacağını ifade etti.
"Limanlarımızı kapadığımız gibi havalimanlarımızı da kaparız" diyen Salvini, İtalya'nın geçtiğimiz yaz döneminde göçmen kurtarma gemilerinin ülkenin limanlarına girişini yasakladığını hatırlattı.
Salvini'nin açıklaması, Alman haber ajansı DPA'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişilerin uçakla İtalya'ya gönderileceği haberinin ardından geldi.
DPA'nın haberine göre göçmenleri İtalya'ya taşıyacak ilk uçak bugün ve ikinci uçak 17 Ekim'de Almanya'dan havalanacak. İtalya'ya geri gönderilecek olan göçmenlerin çoğunluğunun, Avrupa Birliği'ne İtalya üzerinden giriş yapan Nijeryalılar'dan oluştuğu bildiriliyor.
(Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.