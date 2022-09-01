İtalyan basınında Zelenski hakkında çarpıcı iddia!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Batılı ülkelerden peş peşe yaptırım kararları geliyor. Rusya'ya olan tepkileri nedeniyle son dönemde Avrupa genelinde Rus turistlere vize yasağı getirilmesi gündeme gelmişken İtalyan basınında yer alan bir haber adeta gündemi sarstı.

İtalyan basını, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin İtalya'nın Toskana'da bulunan lüks villasını Ruslara kiraladığını yazdı.

LÜKS VİLLAYI REKOR FİYATA KİRALADI

İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre, sık sık Batı'ya "Yaptırım uygulayın" çağrısında bulunan Zelenski, sahil kasabası Forte dei Marmi'de lüks bir villaya sahip. Villayı, oyunculuk yaptığı yıllarda 4 milyon euroya aldığı belirtilen Zelenski'nin, ağustos ayında bu mülkü kiraya verdiği söyleniyor.

Rusya Ukrayna savaşında aylar geride kalırken Batılı ülkelerden peş peşe yaptırım kararları geliyor. Rusya'ya olan tepkileri nedeniyle son dönemde Avrupa genelinde Rus turistlere vize yasağı getirilmesi gündeme gelmişken İtalyan basınında yer alan bir haber adeta gündemi sarstı.

Sabah Gazetesinin aktardığı habere göre Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin İtalya'nın Toskana'da bulunan lüks villasını Ruslara kiraladı.

LÜKS VİLLAYI REKOR FİYATA KİRALADI

İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre, sık sık Batı'ya "Yaptırım uygulayın" çağrısında bulunan Zelenski, sahil kasabası Forte dei Marmi'de lüks bir villaya sahip. Villayı, oyunculuk yaptığı yıllarda 4 milyon euroya aldığı belirtilen Zelenski'nin, ağustos ayında bu mülkü kiraya verdiği söyleniyor.

Haberin geniş yankı uyandırmasının ardından bir diğer İtalyan gazetesi olan Corriere Della Serra'ya konuşan emlakçı ise, iddiayı reddetti.

ZELENSKİ "VİZE VERMEYİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Kiracıların Rus olmadığını, ancak özel hayatın gizliliği nedeniyle daha fazla açıklama yapamayacağını söyleyen emlakçının ardından görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi.

Bir görgü tanığı, çiftin Rusça konuştuğunu iddia etti. Gazete, kiracıların büyük ihtimalle Rus kökenli olduklarını ve İngiltere'de yaşadıklarına yer verdi.

Ukrayna lideri, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusların AB ülkelerine girişinin yasaklanması gerektiğini söyleyerek "Ruslar düşüncelerini değiştirene kadar bir süre kendi dünyalarında yaşamalı" ifadelerini kullanmıştı.