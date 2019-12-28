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Dünya

İtalyan basınından ''AB heyeti Libya'ya gidecek'' iddiası

İtalyan basını, Libya'da devam eden çatışmaları sonlandırmak maksadıyla Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında bir heyetin bu ülkeye gideceğini yazdı.

AA28.12.2019  16:47 - Güncelleme: 28.12.2019  16:47

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun önerisi ve girişimiyle İngiliz, Fransız ve Alman bakanların da yer alacağı Borrell başkanlığındaki AB heyeti, 7 Ocak'ta Libya'ya gidecek.

Haberde, Borell'in Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'yı arayarak, bu ziyareti teyit ettiği kaydedildi.

Raines24'ün haberinde de Di Maio'nun 7 Ocak'taki bu ziyareti düzenleyebilmek için Avrupalı mevkidaşlarından ilk "olur"u aldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, 17 Aralık'ta Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Libya'ya Borrell ile gidebileceğini belirtmişti.

- Başbakan Conte'nin açıklamaları

Öte yandan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık görüştüğünü ifade eden Conte, askeri gerilimin düşürülmesinden yana olduklarını liderlere aktardığını söyledi.

Conte, "Askeri yollarla, biz çözümden biraz daha uzaklaşıyoruz. Askeri bir tırmanışı kabul edemeyiz. İtalya, Berlin girişimini sıkı şekilde desteklemektedir. Askeri yollarla bir sonucun elde edilebileceğini düşünenleri caydırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Libya'da uçuşa yasak bölge ilan etmek de ateşkese ulaşmak için bir araç olabilir." diyen Conte, siyasi çözüm için diplomatik temaslarını arttırdıklarını, bunun için Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Avrupa'daki mevkidaşlarıyla bir AB girişimini değerlendirdiğini belirtti.

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