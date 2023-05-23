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Dünya

İtalyan hükümeti, selin vurduğu bölge için 2 milyar avrodan fazla kaynak ayırdı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçen hafta sel felaketine uğrayan Emilia Romagna bölgesine 2 milyar avrodan fazla kaynak ayırdıklarını açıkladı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 17:28 - Güncelleme:
İtalyan hükümeti, selin vurduğu bölge için 2 milyar avrodan fazla kaynak ayırdı
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Ülkenin orta kuzey kesimindeki sanayi bölgesi Emilia Romagna'da geçen hafta yaşanan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nda ele alındı.

Sağ koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu'nda, olumsuz hava koşullarına yönelik tedbirlere dair kararname kabul edildi.

Başbakan Meloni, Bakanlar Kurulu'nun ardından Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı ile kameralar karşısına geçerek, bölgedeki sel felaketine dair kabul ettikleri kararnamenin detaylarını paylaştı.

Meloni, serbest meslek çalışanlarına bir defaya mahsus nakit yardım ve bazı vergi ödemelerinin ertelenmesi de olmak üzere pek çok tedbir aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Genel olarak bu düzenleme selden etkilenen bölge için 2 milyar avronun üzerinde bir kaynak tahsisatını öngörüyor. İtalya'nın içinde bulunduğu mevcut durumda birkaç günde 2 milyar avroyu bulmak kolay bir iş değil. Hükümetin kendisini, bütünüyle en yüksek konsantrasyonla bu acil duruma adadığı kabul edilmelidir."

Emilia Romagna Bölge Yönetimi Başkanı Stefano Bonaccini de bölgede hemen hemen her şeylerini kaybeden insanlar olduğunu dile getirerek, Bakanlar Kurulu'na karar almada gösterdiği hız ve çabadan ötürü teşekkür etti.

Bonaccini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de perşembe günü bölgelerini ziyaret edeceğini kaydetti.

"KIRMIZI ALARM" STATÜSÜ DEVAM EDİYOR

Bu arada yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bölgede hayatın normale dönmesi için gerek iş makineleriyle temizlik faaliyetlerinin yürütüldüğü gerekse gönüllülerin yardım ettiği aktarılıyor.

Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışların ardından nehirlerin taşmasıyla pek çok kentte sel felaketi yaşanmıştı. Felakette 14 kişi yaşamını yitirirken, ciddi ölçüde hasar kaydedilmişti.

Sel felaketi nedeniyle Japonya'daki G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını yarıda kesen Başbakan Meloni, 21 Mayıs Pazar günü sel bölgesini ziyaret etmiş ve bölgede incelemelerde bulunmuştu.

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